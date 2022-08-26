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Слідом за “Мегабанком” та банком “Січ”: експерт дав прогноз, коли закриється Асоціація Українських банків

Київ • УНН

 • 366925 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Асоціація Українських банків може закритися вже у найближчий час. Таким прогнозом у коментарі журналістам УНН поділився економічний експерт Олександр Охріменко. 

Слідом за “Мегабанком” та банком “Січ”: експерт дав прогноз, коли закриється Асоціація Українських банків

На його думку, Асоціація вже давно перестала приносити хоч якийсь результат, а членів АУБ, за рахунок яких та й досі живе, - все менше і менше.

Деталі

Охріменко повідомив, що організація показувала реальний результат лише тоді, коли головою НБУ був Віктор Ющенко (1993-1999 рр.). Ющенко й досі залишається головою Вищої колегії АУБ.

Цитата

“Цю асоціацію створили ще за часів Ющенка, коли Ющенко був керівник НБУ. Тоді Асоціація реально працювала, бо по факту вся влада в банківському секторі була у руках Ющенка. Після того, коли Ющенко пішов з посади, Асоціація занепала.

Наразі АУБ об'єднує навколо себе лише невеликі банки. Коли був Ющенко, то вона працювала, бо були так звані корпоративні інтереси, а тепер - це мертва структура. Я думаю, вона скоро закриється, бо там залишилося по факту 2 каліки. АУБ живе лише за рахунок членських взносів, однак по факту нічого для своїх членів не робить. Ніхто на їх прогнози та коментарі навіть не звертає уваги”, - повідомив Охріменко.

Додамо

До вищої колегії АУБ окрім Ющенко входить і Станіслав Аржевітін. Президентом АУБ є Андрій Дубас, батько якого - Богдан Дубас, давнішній соратник ексголови Нацбанку Степана Кубіва, якого ЗМІ звинувачують у різкому підвищенні курса долара та у банкрутстві низки банків.

Нагадаємо

До Асоціації Українських банків входять такі банки як "Ідея Банк“, “Сітібанк”, “Акордбанк”, банк “КІБ” та ін. Банк “Січ” та “Мегабанк” також входили до АУБ, однак попри позитивні прогнози Асоціації, їх визнали банкрутом.

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