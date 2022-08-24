Асоціація українських банків піарила "Мегабанк" за декілька днів до визнання його неплатоспроможності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Асоціація українських банків заявляла про інформаційний тиск на «Мегабанк» та розповідала про його важливість для економіки України за декілька днів до визнання несплатоспроможності фінустанови. Про це йшлося на офіційному сайті організації, передає УНН.
Деталі
2 червня Національний банк відніс «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.
Ба більше - ще до початку війни банк віднесли до категорії проблемних, бо він мав суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, систематичного кредитування пов’язаних осіб (інсайдерське кредитування), значний обсяг непрофільних активів на балансі та не виконував план докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.
Водночас це не завадило Асоціації українських банків піарити фінустанову та розповідати про її важливість для вкладників.
«Професіоналізм менеджменту, адекватність дій і прозора політика – лише частина потенціалу Мегабанку (…) Ситуація залишається непростою, однак банк продовжує крок за крок виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та укріплювати довіру та повагу від всієї банківської системи», - заявляли в АУБ за декілька днів до виводу з ринку «Мегабанку».
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«Мегабанк» - не єдина фінустанова, яка закрилася після піару АУБ. В асоціації також заявляли про успіхи банку «СІЧ», який закрився одразу після цих заяв.
Додамо
Жоден з банків-лідерів фінансового ринку України не входить до Асоціації українських банків. До неї належать усього кілька установ, які, на думку експертів, також ризикують збанкрутіти: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Індустріалбанк” та інші.