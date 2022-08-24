Асоціація українських банків піарила "Мегабанк" за декілька днів до визнання його неплатоспроможності

Деталі

2 червня Національний банк відніс «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Ба більше - ще до початку війни банк віднесли до категорії проблемних, бо він мав суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, систематичного кредитування пов’язаних осіб (інсайдерське кредитування), значний обсяг непрофільних активів на балансі та не виконував план докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Водночас це не завадило Асоціації українських банків піарити фінустанову та розповідати про її важливість для вкладників.

«Професіоналізм менеджменту, адекватність дій і прозора політика – лише частина потенціалу Мегабанку (…) Ситуація залишається непростою, однак банк продовжує крок за крок виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та укріплювати довіру та повагу від всієї банківської системи», - заявляли в АУБ за декілька днів до виводу з ринку «Мегабанку».

Раніше

«Мегабанк» - не єдина фінустанова, яка закрилася після піару АУБ. В асоціації також заявляли про успіхи банку «СІЧ», який закрився одразу після цих заяв.

Додамо

Жоден з банків-лідерів фінансового ринку України не входить до Асоціації українських банків. До неї належать усього кілька установ, які, на думку експертів, також ризикують збанкрутіти: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Індустріалбанк” та інші.