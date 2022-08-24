Ассоциация украинских банков пиарила "Мегабанк" за несколько дней до признания его неплатежеспособности

Детали

2 июня Национальный банк отнес «Мегабанк» в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерское кредитование и невыполнение плана докапитализации.

Более того - еще до начала войны банк отнесли к категории проблемных, так как он имел существенные нарушения в части оценки кредитного риска, систематического кредитования связанных лиц (инсайдерское кредитование), значительный объем непрофильных активов на балансе и не выполнял план докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.

В то же время, это не помешало Ассоциации украинских банков пиарить финучреждение и рассказывать о его важности для вкладчиков.

«Профессионализм менеджмента, адекватность действий и прозрачная политика – лишь часть потенциала Мегабанка (…) Ситуация остается непростой, однако банк продолжает шаг за шагом выполнять свои обязательства перед клиентами и укреплять доверие и уважение от всей банковской системы», - заявляли в АУБ за несколько дней до вывода с рынка «Мегабанка».

Ранее

«Мегабанк» – не единственное финучреждение, закрывшееся после пиара АУБ. В ассоциации также заявляли об успехах банка «СИЧ», который закрылся сразу после этих заявлений.

Добавим

Ни один из банков-лидеров финансового рынка Украины не входит в Ассоциацию украинских банков. К ней относятся всего несколько учреждений, которые, по мнению экспертов, также рискуют обанкротиться: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Индустриалбанк” и другие.