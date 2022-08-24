Ассоциация украинских банков пиарила "Мегабанк" за несколько дней до признания его неплатежеспособности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ассоциация украинских банков заявляла об информационном давлении на «Мегабанк» и рассказывала о его важности для экономики Украины за несколько дней до признания неплатежеспособности финучреждения. Об этом говорилось на официальном сайте организации, передает УНН.
Детали
2 июня Национальный банк отнес «Мегабанк» в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерское кредитование и невыполнение плана докапитализации.
Более того - еще до начала войны банк отнесли к категории проблемных, так как он имел существенные нарушения в части оценки кредитного риска, систематического кредитования связанных лиц (инсайдерское кредитование), значительный объем непрофильных активов на балансе и не выполнял план докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.
В то же время, это не помешало Ассоциации украинских банков пиарить финучреждение и рассказывать о его важности для вкладчиков.
«Профессионализм менеджмента, адекватность действий и прозрачная политика – лишь часть потенциала Мегабанка (…) Ситуация остается непростой, однако банк продолжает шаг за шагом выполнять свои обязательства перед клиентами и укреплять доверие и уважение от всей банковской системы», - заявляли в АУБ за несколько дней до вывода с рынка «Мегабанка».
Ранее
«Мегабанк» – не единственное финучреждение, закрывшееся после пиара АУБ. В ассоциации также заявляли об успехах банка «СИЧ», который закрылся сразу после этих заявлений.
Добавим
Ни один из банков-лидеров финансового рынка Украины не входит в Ассоциацию украинских банков. К ней относятся всего несколько учреждений, которые, по мнению экспертов, также рискуют обанкротиться: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Индустриалбанк” и другие.