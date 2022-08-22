Не помітили нюанс: Асоціація українських банків піарила “Банк Січ” у день його збанкрутіння
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Нацбанк визнав неплатоспроможним “Банк Січ”, який входить до Асоціації українських банків. Однак за кілька годин до появи новини про це на сайті регулятора в Асоціації заявляли про успіхи банку, мовляв, він першим з українських банків достроково повністю погасив кредит рефінансу НБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт АУБ.
Цитата
“Банк Січ” - банк, що входить до Асоціації, став першим українським банком, який достроково погасив у повному обсязі кредит рефінансування НБУ. Днями фінансова установа повністю розрахувалася з Нацбанком за кредитом обсягом 3,15 млрд грн, що також стало найбільшим поверненням рефінансу серед українських приватних банків після підвищення облікової ставки до 25% річних”, - йдеться у повідомлені АУБ від 9 серпня.
Деталі
Увечері того ж дня на сайті НБУ з'явилася інформація, що “Банк Січ” визнано банкрутом. Причина - несплата відсотків за кредитом і подальша відмова їх сплачувати.
Додатково
Зазначимо, що жоден з банків-лідерів фінансового ринку України не входить до Асоціації українських банків. До неї належать усього кілька установ, які, на думку експертів, також ризикують збанкрутіти: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Індустріалбанк” та інші.