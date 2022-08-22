Не заметили нюанс: Ассоциация украинских банков пиарила "Банк Сич" в день его банкротства

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“Банк Сич” - банк, входящий в Ассоциацию, стал первым украинским банком, досрочно погашившим в полном объеме кредит рефинансирования НБУ. На днях финансовое учреждение полностью рассчиталось с Нацбанком по кредиту в объеме 3,15 млрд грн, что также стало самым большим возвратом рефинанса среди украинских частных банков после повышения учетной ставки до 25% годовых”, - говорится в сообщении АУБ от 9 августа.

Детали

Вечером того же дня на сайте НБУ появилась информация, что “Банк Сич” признан банкротом. Причина – неуплата процентов по кредиту и последующий отказ их уплачивать.

Дополнительно

Отметим, что ни один из банков-лидеров финансового рынка Украины не входит в Ассоциацию украинских банков. К ней относятся всего несколько учреждений, которые, по мнению экспертов, также рискуют обанкротиться: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Индустриалбанк” и другие.