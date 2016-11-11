Следователя Донецкого СИЗО будут судить за сотрудничество с террористами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения начальника Донецкого СИЗО за сотрудничество с террористами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура завершила специальное досудебное расследование милиционера, который перешел на сторону террористов "ДНР".
Установлено, что в августе 2014 г. заместитель начальника Донецкого СИЗО начал активно сотрудничать с боевиками, заняв должность "начальника Донецкого следственного изолятора в г. Донецк, Донецкой области".
Выполняя обязанности по руководству деятельности "Донецкого следственного изолятора", милиционер создавал условия для деятельности террористической организации "ДНР" на территории города Донецк, уверяя местное население в легитимности преступной деятельности возглавляемого им СИЗО, законности и правомерности действий боевиков.
Поскольку обвиняемый продолжает работать на террористов, его будут судить заочно. Обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины прокуратурой уже направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет за решеткой.