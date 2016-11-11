Слідчого Донецького СІЗО судитимуть за співпрацю з терористами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт для заочного засудження начальника Донецького СІЗО за співпрацю з терористами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування щодо правоохоронця, який перейшов на бік терористів “ДНР”.
Встановлено, що у серпні 2014 року заступник начальника Донецького СІЗО почав активно співпрацювати з бойовиками, зайнявши посаду “начальника Донецького слідчого ізолятора у м. Донецьк, Донецькій області”.
Виконуючи обов’язки по керівництву діяльності “Донецького слідчого ізолятора”, правоохоронець створював умови для діяльності терористичної організації “ДНР” на території міста Донецьк, запевнюючи місцеве населення у легітимності злочинної діяльності очолюваного ним СІЗО, законності і правомірності дій бойовиків.
Оскільки обвинувачуваний продовжує працювати на терористів, його судитимуть заочно. Обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) КК України прокуратурою вже скеровано до суду.
Санкція статті передбачає до 15 років за ґратами.