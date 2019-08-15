СК РФ возбудил дело из-за аварийной посадки самолета "Москва-Симферополь"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета А321, выполнявшего рейс "Москва-Симферополь". Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации, передает УНН.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом "Москва-Симферополь", по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
В учреждении также сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Организованный комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Напомним, при аварийной посадке в российском Подмосковье самолета А321, выполнявшего рейс "Москва-Симферополь", пострадали 23 человека.