СК РФ порушив справу через аварійну посадку літака "Москва-Сімферополь"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Московській області порушено кримінальну справу за фактом жорсткої посадки пасажирського літака А321, який виконував рейс "Москва-Сімферополь". Про це повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету Російської Федерації, передає УНН.
"Слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за фактом жорсткої посадки пасажирського літака, що слідував рейсом "Москва-Сімферополь", за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту)", - йдеться в повідомленні.
В установі також повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група.
Організований комплекс необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин і причин того, що сталося.
Нагадаємо, при аварійній посадці в російському Підмосков'ї літака А321, який здійснював рейс "Москва-Сімферополь", постраждали 23 людини.