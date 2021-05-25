Следственный комитет РФ не нашел состава преступления в отравлениях оппозиционера Кара-Мурзы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело о покушении на убийство российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Об этом пишет МБХ-медиа, передает УНН.
Что известно
Ведомство не нашло в двух случаях отравлений оппозиционера, произошедших в 2015 и 2017 годах, состава преступления.
Контекст
В 2015 году Кара-Мурза внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Политик долго находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.
В феврале 2017 года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Политик выжил. Как он позже рассказывал, врачи утверждали, что его шансы на выживание были около пяти процентов.
Заявление в Следственный комитет Кара-Мурза написал после выхода расследования Bellingcat, в котором утверждалось, что за политиком следили те же сотрудники ФСБ, следили и за Алексеем Навальным перед его отравлением, а после пытались скрыть следы преступления.
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