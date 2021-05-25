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Слідчий комітет РФ не знайшов складу злочину в отруєннях опозиціонера Кара-Мурзи

Київ • УНН

 • 15017 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Слідчий комітет Росії відмовився порушувати кримінальну справу про замах на вбивство російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи. Про це пише МБХ-медіа, передає УНН.

Слідчий комітет РФ не знайшов складу злочину в отруєннях опозиціонера Кара-Мурзи

Що відомо

Відомство не знайшло в двох випадках отруєнь опозиціонера, що відбулися в 2015 та 2017 років роках, складу злочину.

Контекст

У 2015 році Кара-Мурзі раптово стало погано під час зустрічі з колегами. Лікарі поставили діагноз “гостра ниркова недостатність на тлі інтоксикації”. Політик довго перебував в стані штучної коми, був підключений до апаратів штучного життєзабезпечення. Експертиза, проведена у Франції, встановила значне перевищення норми вмісту важких металів в організмі політика, але російська судово-медична експертиза не змогла підтвердити отруєння.

У лютому 2017 року Кара-Мурза був госпіталізований в критичному стані в московську лікарню з такими ж симптомами, як і першого разу. Політик вижив. Як він пізніше розповідав, лікарі стверджували, що його шанси на виживання були близько п’яти відсотків.

Заяву до Слідчого комітету Кара-Мурза написав після виходу розслідування Bellingcat, в якому стверджувалося, що за політиком стежили ті ж співробітники ФСБ, що стежили і за Олексієм Навальним перед його отруєнням, а після намагалися приховати сліди злочину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кара-Мурза подзвонив “отруйникам із ФСБ”, як це раніше зробив Навальний — Bellingcat

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