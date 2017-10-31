Следователи устанавливают наличие камер наблюдения на маршруте движения авто Окуевои

"Сейчас устанавливаются лица, причастные к указанному уголовного преступления продолжается осмотр месяца происшествия и прилегающей территории, устанавливается наличие видеокамер и возможных очевидцев происшествия, а также проводятся другие следственно-оперативные действия", - сообщили в прокуратуре.

Также в пресс-службе отметили, что Прокуратурой Киевской области по факту умышленного убийства Амины Окуевои, совершенного на заказ, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты продолжают поиски и сбор гильз на месте расстрела Окуевои

Установлено, что в понедельник, 30 октября, возле поселка Глеваха Киевской области был обстрелян автомобиль в котором находились ветераны АТО, чеченские добровольцы Амина Окуева и Адам Осмаев, в результате полученных ранений Амина погибла на месте.

На место происшествия немедленно выехал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов вместе со следственно-оперативной группой. Прокурор Киевской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов непосредственно осуществлял осмотр прилегающей территории, обсуждал возможные версии местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению.

В настоящее время тщательно и активно отрабатываются основные версии совершенного преступления.

Пострадавшему А.Осмаеву оказана необходимая медицинская помощь.

Досудебное расследование продолжается и находится на особом контроле.