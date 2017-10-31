Следователи устанавливают наличие камер наблюдения на маршруте движения авто Окуевои
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Следователи устанавливают наличие видеокамер наружного наблюдения на маршруте движения автомобиля Окуевоии и непосредственно на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Сейчас устанавливаются лица, причастные к указанному уголовного преступления продолжается осмотр месяца происшествия и прилегающей территории, устанавливается наличие видеокамер и возможных очевидцев происшествия, а также проводятся другие следственно-оперативные действия", - сообщили в прокуратуре.
Также в пресс-службе отметили, что Прокуратурой Киевской области по факту умышленного убийства Амины Окуевои, совершенного на заказ, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.
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Установлено, что в понедельник, 30 октября, возле поселка Глеваха Киевской области был обстрелян автомобиль в котором находились ветераны АТО, чеченские добровольцы Амина Окуева и Адам Осмаев, в результате полученных ранений Амина погибла на месте.
На место происшествия немедленно выехал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов вместе со следственно-оперативной группой. Прокурор Киевской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов непосредственно осуществлял осмотр прилегающей территории, обсуждал возможные версии местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению.
В настоящее время тщательно и активно отрабатываются основные версии совершенного преступления.
Пострадавшему А.Осмаеву оказана необходимая медицинская помощь.
Досудебное расследование продолжается и находится на особом контроле.