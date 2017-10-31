Слідчі шукають камери спостереження на маршруті руху авто Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Слідчі встановлюють наявність відеокамер зовнішнього спостереження на маршруті руху автомобіля Окуєвоїі та безпосередньо на місці злочину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"Наразі встановлюються особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, продовжується огляд місяця події та прилеглої території, встановлюється наявність відеокамер та можливих очевидців події, а також проводяться інші слідчо-оперативні дії", - повідомили у прокуратурі.
Також у прес-службі зазначили, що Прокуратурою Київської області за фактом умисного вбивства Аміни Окуєвої, вчиненого на замовлення, зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти продовжують пошуки і збір гільз на місці розстрілу Окуєвої
Установлено, що в понеділок, 30 жовтня, біля селища Глеваха Київської області було обстріляно автомобіль в якому знаходились ветерани АТО, чеченські добровольці Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, внаслідок отриманих поранень Аміна загинула на місці.
На місце події негайно виїхав прокурор Київської області Дмитро Чібісов разом зі слідчо-оперативною групою. Прокурор Київщини разом зі співробітниками правоохоронних органів безпосередньо здійснював огляд прилеглої території, обговорював можливі версії місцезнаходження осіб, причетних до вказаного злочину.
На даний час ретельно та активно відпрацьовуються основні версії вчиненого злочину.
Потерпілому А.Осмаєву надано необхідну медичну допомогу.
Досудове розслідування триває та перебуває на особливому контролі.