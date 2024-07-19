Продолжается следствие по массовым убийствам мирного населения российской армией в феврале-марте 2022 года. Всех пострадавших и свидетелей, кто может предоставить любую информацию приглашают обратиться через спецлинию правоохранительных органов.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Национальной полиции Украины.

Детали

Нацполиция устанавливает свидетелей российского террора на Киевщине: массовые убийства мирного населения армией рф с 26 февраля по 30 марта 2022 года на отрезке трассы Киев-Чоп между селами Бузова и Березовка Бучанского района.

Полицейские устанавливают всех пострадавших и свидетелей, кто может предоставить любую информацию о военных преступлениях захватчиков.

Если у вас есть информация об этих военных преступлениях захватчиков - сообщите на спецлинию полиции 102 или по телефону 0977262962. - отмечается в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины

Справка

В период февраля-марта 2022 года, российские военные преступники обустроили боевые позиции между селами Бузова и Березовка Бучанского района вблизи АЗС «БРСМ» и из различного вида вооружения расстреливали автомобили, на которых местные жители пытались выехать из зоны боевых действий. Также представители армии рф убивали местных, которые шли пешком или выезжали на велосипедах.

Согласно данным полиции, оккупанты расстреляли девять гражданских автомобилей и убили 22 человека, еще шестерых ранили.

Установлено еще 7 военнослужащих ссс рф, которые расстреливали гражданских в Буче