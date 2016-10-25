Славутич готовит проект для Книги рекордов Гиннеса

"Это должно быть что-то общее, чтобы все знали, что рекорд поставлен совместными усилиями, возможно, Славутич вдохновит и другие города. Возможно, нам удастся доказать, что делать что-то вместе и до сих пор имеет смысл ", - отмечает инициатор проекта Катержнина Шеда.

В результате первого тура конкурса отобрали восемь идей. Среди них - живую цепь, которая "займет" весь город, крупнейший в мире пикник, съемки фильма с наибольшим количеством режиссеров и участников и другие. А 8-летняя жительница Славутича предложила "выпить вместе". По словам организаторов, она не уточняла, что именно должны выпить славутчане и сколько их должно быть для установления рекорда.

Сейчас начался второй этап конкурса, который продлится до 30 ноября. Предложить свою идею рекорда может каждый желающий на сайте проекта. Победителя определят в январе 2017 года, а его рекорд поставят в июне.