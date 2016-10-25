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Славутич готує проект для Книги рекордів Гіннеса

Славутич готує проект для Книги рекордів Гіннеса

Київ • УНН

 • 5627 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У місті Славутич, який збудували для евакуйованих після аварії на Чорнобильській АЕС, триває акція Made in Slavutych. Її мета — внести місто до Книги рекордів Гіннеса. В рамках проекту проводять конкурс на кращу ідею для рекорду, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Це має бути щось спільне, щоб усі знали, що рекорд поставлений спільними зусиллями, Можливо, Славутич надихне й інші міста. Можливо, нам вдасться довести, що робити щось разом і досі має сенс,” — зазначає ініціаторка проекту Катержнина Шеда.

В результаті першого туру конкурсу відібрали вісім ідей. Серед них — живий ланцюг, який “обійме” все місто, найбільший у світі пікнік, зйомки фільму з найбільшою кількістю режисерів і учасників та інші. А 8-річна мешканка Славутича запропонувала “випити разом”. За словами організаторів, вона не уточнювала, що саме мають випити славутчани і скільки їх має бути для встановлення рекорду.

Наразі розпочався другий етап конкурсу, який триватиме до 30 листопада. Запропонувати свою ідею рекорду може кожен охочий на сайті проекту. Переможця визначать у січні 2017 року, а його рекорд поставлять у червні.

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