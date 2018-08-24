"Слава Украине" от Трюдо: Канада поздравила украинцев с Днем Независимости

"Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины, и сегодня наши страны объединяют прочные отношения. Во время моего официального визита в Украину в 2016 году я руководил подписанием Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, что является историческим моментом в дружбе между нашими странами. Канада также проведет конференцию по вопросам реформ в Украине в 2019 году, где объединятся министры иностранных дел стран Европейского Союза, стран "Большой семерки" и стран НАТО для поддержки Украины в проведении демократических и экономических реформ", - говорится в поздравлении Трюдо.



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Он заявил, что сегодня Канада и Украина разделяют общие ценности, приверженность демократии, свободе и верховенству права, а также тесные связи между людьми. По его словам, на сегодня более миллиона канадцев украинского происхождения живет в Канаде и "каждый день вносит свой вклад в нашу страну".



"Канада продолжает стоять вместе с людьми Украины в усилиях по защите и сохранению ее суверенитета. Мы полностью поддерживаем усилия украинского правительства, направленные на создание более безопасного, процветающего будущего для людей по всей стране. От имени всех канадцев, Софи и меня, желаю, чтобы все праздновали счастливый День Независимости. Слава Украине", - подчеркнул Трюдо.



Напомним, глава МИД Литвы записал Украинский видеообращение у Катериновки.