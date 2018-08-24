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"Слава України" від Трюдо: Канада привітала українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україну з державним святом привітав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він привітав державу новим гаслом ЗСУ "Слава Україні" на сторінці уряду Канади, передає УНН.

"Слава України" від Трюдо: Канада привітала українців з Днем Незалежності

"Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України, і сьогодні наші країни об'єднують міцні відносини. Під час мого офіційного візиту до України в 2016 році я керував підписанням Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, що є історичним моментом у дружбі між нашими країнами. Канада також проведе конференцію з питань реформ в Україні в 2019 році, де об'єднаються міністри закордонних справ країн Європейського Союзу, країн "Великої сімки" та країн НАТО для підтримки України у проведенні демократичних та економічних реформ", - йдеться в привітанні Трюдо.

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Він заявив, що сьогодні Канада та Україна поділяють спільні цінності, відданість демократії, свободі та верховенству права, а також тісні зв'язки між людьми. За його словами, на сьогодні понад мільйон канадців українського походження мешкає у Канаді і "кожен день робить свій внесок у нашу країну".

"Канада продовжує стояти разом із людьми України в зусиллях щодо захисту та збереження її суверенітету. Ми повністю підтримуємо зусилля українського уряду, спрямовані на створення більш безпечного, процвітаючого майбутнього для людей по всій країні. Від імені всіх канадців, Софі та мене, бажаю, щоб усі святкували щасливий День Незалежності. Слава Україні", - наголосив Трюдо.

Нагадаємо, глава МЗС Литви записав українцям відеозвернення біля Катеринівки.

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