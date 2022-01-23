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15 марта, 19:03 • 107247 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144583 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124288 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117756 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94070 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скоро узнаете публично: Кулеба анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, вырастет

Киев • УНН

 • 18850 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, возрастет. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"Британия - очень важные, быстрые поставки. Американцы - поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они помогут нам укрепить нашу обороноспособность.

Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине в эти месяцы и в этом году", — сообщил Кулеба.

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Напомним

Украина 16 января 2022 года, перед визитом германского министра иностранных дел Анналени Бербок в Киев, в очередной раз призвала ФРГ предоставить оружие, сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

7 января 2022 года Бербок посетила Украину и заявила, что Германия не изменила свою позицию и будет поддерживать Украину путем дипломатии, а не оружия.

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