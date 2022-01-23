Скоро дізнаєтеся публічно: Кулеба анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.
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"Британія - дуже важливі, швидкі поставки. Американці - поставки. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони допоможуть нам зміцнити нашу обороноздатність.
Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкі. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Бог, ви що-небудь будете Україні для армії поставляти, це буде мати для вас наслідки! Але незважаючи на ці загрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році", — повідомив Кулеба.
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Нагадаємо
Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, в черговий раз закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.
7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила свою позицію і буде підтримувати Україну шляхом дипломатії, а не зброї.