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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 29371 перегляди

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Скоро дізнаєтеся публічно: Кулеба анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте

Скоро дізнаєтеся публічно: Кулеба анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте

Київ • УНН

 • 18852 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

"Британія - дуже важливі, швидкі поставки. Американці - поставки. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони допоможуть нам зміцнити нашу обороноздатність.

Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкі. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Бог, ви що-небудь будете Україні для армії поставляти, це буде мати для вас наслідки! Але незважаючи на ці загрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році", — повідомив Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС розповіли про переговори з Німеччиною та Нідерландами щодо блокування зброї для України

Нагадаємо

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, в черговий раз закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила свою позицію і буде підтримувати Україну шляхом дипломатії, а не зброї.

Українські Національні Новини

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