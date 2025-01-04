Сколько украинцев имеют статус участника боевых действий? Новые данные от Минветеранов
Киев • УНН
В Украине около миллиона человек имеют статус участника боевых действий по состоянию на конец 2024 года. Правительство внедряет новые программы поддержки ветеранов, включая ежеквартальные выплаты на спорт и создание единого реестра.
В Украине около миллиона человек, имеющих статус участника боевых действий. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью телемарафону, передает УНН.
«По состоянию на сегодня (в конце 2024 года - ред.) у нас около миллиона человек, которые имеют статус участника боевых действий», - сказала Калмыкова.
Дополнение
В ноябре правительство одобрило стратегию ветеранской политики до 2030 года с тремя ключевыми целями. План предусматривает улучшение благосостояния ветеранов, их чествование и привлечение к национальной безопасности.
Министерство по делам ветеранов Украины сообщало, что 20 декабря Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, который закрепит статус Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).
3 января Кабмин принял постановление согласно которому ветераны и ветеранки войны в январе будут получать денежную помощь в размере 1 500 грн ежеквартально для занятия физической культурой и спортом.
Премьер Шмыгаль сообщал, что более 460 специалистов по сопровождению ветеранов работают в Украине. Ежемесячно их будет становиться все больше.