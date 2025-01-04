Скільки українців мають статус учасника бойових дій? Нові дані від Мінветеранів
Київ • УНН
В Україні близько мільйона осіб мають статус учасника бойових дій станом на кінець 2024 року. Уряд впроваджує нові програми підтримки ветеранів, включаючи щоквартальні виплати на спорт та створення єдиного реєстру.
В Україні близько мільйона осіб, які мають статус учасника бойових дій. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв'ю телемарафону, передає УНН.
"Станом на сьогодні (наприкінці 2024 року - ред.) в нас близько мільйона осіб, які мають статус учасника бойових дій", - сказала Калмикова.
Доповнення
В листопада уряд схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року з трьома ключовими цілями. План передбачає покращення добробуту ветеранів, їх вшанування та залучення до національної безпеки.
Міністерство у справах ветеранів України повідомляло, що 20 грудня Кабінет Міністрів України погодив законопроект, який закріпить статус Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
3 січня Кабмін ухвалив постанову згідно з якою ветерани та ветеранки війни в січні отримуватимуть грошову допомогу у розмірі 1 500 грн щоквартально для заняття фізичною культурою та спортом.
Прем'єр Шмигаль повідомляв, що понад 460 фахівців із супроводу ветеранів працюють в Україні. Щомісяця їх ставатиме все більше.