Мониторинговые ресурсы зафиксировали, что под ударом оказался склад Wildberries в Екатеринбурге, после аналогичных в других российских регионах, пишет УНН.

Детали

"Екатеринбург: был атакован склад Wildberries. Расстояние около 1750 км", - указывает Exilenova+.

Губернатор Свердловской области после объявления о дроновой опасности в регионе сообщил, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на стоянке в Екатеринбурге. В Wildberries заявили, что их "логистический комплекс не пострадал".

Дополнение

18 июля сообщалось, что, по данным Сил беспилотных систем, после удара дронами загорелся логистический комплекс Wildberries площадью около 188 тыс. м². 20 июля фиксировалось, что под ударами оказался логистический комплекс Wildberries в Подольске. 22 июля было зафиксировано, что беспилотники атаковали логистические комплексы маркетплейса Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях. 24 июля, как сообщалось, под Петербургом вспыхнули логистические комплексы Wildberries.

По оценкам росСМИ, атаки беспилотников в течение недели вывели из строя около 8% складских мощностей крупнейшего маркетплейса рф Wildberries. Под удары попали логистические комплексы в Электростали Московской области, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Всего было поражено около 10% логистической инфраструктуры компании.

Представители Wildberries признают, что все четыре поврежденных объекта потребуют полного восстановления. Российские эксперты оценивают стоимость строительства аналогичных складских комплексов в 35,5 млрд рублей, не учитывая расходов на оборудование. Аналитики логистического рынка рф отмечают, что потеря даже 8% складских мощностей будет иметь ощутимые последствия: увеличатся сроки доставки, ухудшится распределение товаров и снизится устойчивость логистической сети. Особенно критическими называют потери хабов в Краснодаре и Невинномысске, которые обеспечивали поставки южных регионов россии, а также комплекса в Подмосковье, через который проходили значительные объемы импортных грузов, отмечали в правительственном Центре стратегических коммуникаций.

В Центре страткома указывали, что на Wildberries открыто продают товары для российской армии.

"После ударов по логистическим центрам Wildberries в россии традиционно прозвучал вопрос: "А нас за что?". Ответ довольно прост. На крупнейшем российском маркетплейсе без каких-либо ограничений продают FPV-дроны, гексакоптеры, катушки с оптоволокном для ударных БпЛА, комплектующие для их сборки, прицелы, бронеплиты, военное снаряжение и другие товары, которые используют российские военные. Когда гражданская логистика становится каналом поставки товаров для войны, она перестает быть исключительно гражданской инфраструктурой. Так что ответ на вопрос "а нас за что?" лежит прямо в каталоге самого Wildberries", - заметили в Центре страткома.