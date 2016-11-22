Тайник боеприпасов и взрывчатки обнаружили в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, 22 ноября, оперативники обнаружили тайник боевиков с боеприпасами и взрывчаткой в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.
К правоохранителям поступила информация, что в одном из недостроенных подвальных помещений хирургической больницы города Рубежное находится тайник боевиков незаконного вооруженного формирования "ЛНР".
Во время проверки информации в подвальном помещении недостроенного здания под мусором стройматериалов и мумифицированной собакой полицейские обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой.
Из тайника изъяли гранатометы РПГ-7, РПГ-26, гранаты, цинк с патронами различного калибра, заряды к подствольным гранатометам и тротил.
Изъятое направлено на экспертизу. Этот факт внесен в ЕРДР по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.