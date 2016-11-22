Схованку боєприпасів та вибухівки виявили на Луганщині

До правоохоронців надійшла інформація, що в одному з недобудованих підвальних приміщень хірургічної лікарні міста Рубіжне знаходиться схрон бойовиків незаконного збройного формування “ЛНР”.

Під час перевірки інформації у підвальному приміщенні недобудованої споруди під брудом будматеріалів та муміфікованим собакою поліцейські виявили схрон з боєприпасами та вибухівкою.

Зі схованки вилучено гранатомети РПГ-7, РПГ-26, гранати, цинки з набоями різного калібру, заряди до підствольних гранатометів та тротил.

Вилучене направлено на експертизу. Цей факт внесений до ЄРДР за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.