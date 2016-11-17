Восток Украины - одно из самых опасных мест для туризма в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Восточная часть Украины оказалась среди самых опасных мест для туризма 2017 года. Об этом говорится в сообщении международной организации International SOS, передает УНН.
По одному из показателей риска для туристов, Украина в целом имеет средний уровень опасности.
Территория Донецкой и Луганской областей на карте путешественников обозначена темно-красным цветом, что означает очень высокий уровень опасности для туристов.
В организации объясняют это тем, что в восточной части Украины контроль правопорядка минимальный или вообще отсутствует на значительной территории, поэтому существуют серьезные угрозы нападений на туристов.
По второму показателю - медицинской безопасности, Украина в целом имеет средний уровень опасности.
В объяснении говорится, что здесь можно получить отравление пищей или водой, а также инфекционное заболевание вроде малярии, хотя соответствующие стандарты здравоохранения сохранены и достаточно эффективно работают скорая помощь и стоматологические службы.
Напомним, британской исследовательской организации IpsosMORI представили рейтинг самых опасных и безопасных стран мира для туристов - 2017 .