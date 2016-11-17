Схід України – одне з найнебезпечніших місць для туризму у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Східна частина України опинилася серед найнебезпечніших місць для туризму 2017 року. Про це йдеться у повідомленні міжнародної організації International SOS, передає УНН.
За одним з показників ризику для туристів, Україна в цілому має середній рівень небезпеки.
Територія Донецької та Луганської областей на мапі подорожувальників позначена темно-червоним кольором, що означає надзвичайно великий рівень небезпеки для туристів.
В організації пояснюють це тим, що у східній частині України контроль правопорядку мінімальний або й взагалі відсутній на значній території, тому існують серйозні загрози нападів на туристів.
За другим показником – медичної безпеки, Україна загалом має середній рівень небезпеки.
У поясненні йдеться, що тут можна отримати отруєння їжею чи водою, а також інфекційне захворювання на зразок малярії, хоча відповідні стандарти охорони здоров'я збережені та достатньо ефективно працюють швидка допомога та стоматологічні служби.
Нагадаємо, британської дослідницької організації IpsosMORI представили рейтинг найбільш небезпечних і безпечних країн світу для туристів – 2017 року.