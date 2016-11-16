Експерти створили рейтинг найнебезпечніших країн для туристів у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Британської дослідницької організації IpsosMORI представили рейтинг найбільш небезпечних і безпечних країн світу для туристів сьогодні, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Згідно з дослідженням, найнебезпечнішими країнами світу виявилися Сирія, Афганістан, Ємен, Лівія, Дарфур (Судан), Сомалі та Тімбукту (Малі).
Експерти створили інтерактивну карту, на якій країни позначені різними кольорами - залежно від рівня загрози, в якій вказано, що менш небезпечними є Чад, Пакистан, Демократична Республіка Конго, Лівійська пустеля в Сахарі.
Також великий ризик для мандрівників може виникнути у Мексиці, Колумбії та Єгипті.
Україна, поряд з багатьма пострадянськими країнами, позначена із середнім рівнем загрози. Поряд з нею стоять також Росія, Казахстан, Білорусь, Індія, Саудівська Аравія і Бразилія.
Найбільш безпечними країнами експерти назвали Норвегію, Фінляндію, Францію, Іспанію, Італію, Польщу, Канаду, США та Ісландію.
Дослідниги також зазначили, що під час визначення рівня загрози в кожній з країн фахівці враховували кілька критеріїв, серед яких: кількість катаклізмів, ефективність роботи силовиків і екстрених служб, надійність транспортної інфраструктури.