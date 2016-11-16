Эксперты создали рейтинг самых опасных стран для туристов в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Британской исследовательской организации IpsosMORI представили рейтинг самых опасных и безопасных стран мира для туристов сегодня, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Согласно исследованию, самыми опасными странами мира оказались Сирия, Афганистан, Йемен, Ливия, Дарфур (Судан), Сомали и Тимбукту (Мали).
Эксперты создали интерактивную карту, на которой страны обозначены разными цветами - в зависимости от уровня угрозы, в которой указано, что менее опасны Чад, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Ливийская пустыня в Сахаре.
Также большой риск для путешественников может возникнуть в Мексике, Колумбии и Египте.
Украина, наряду со многими постсоветскими странами, обозначена со средним уровнем угрозы. Рядом с ней стоят также Россия, Казахстан, Беларусь, Индия, Саудовская Аравия и Бразилия.
Наиболее безопасными странами эксперты назвали Норвегию, Финляндию, Францию, Испанию, Италию, Польшу, Канаду, США и Исландию.
Исследователи также отметили, что при определении уровня угрозы в каждой из стран специалисты учитывали несколько критериев, среди которых: количество катаклизмов, эффективность работы силовиков и экстренных служб, надежность транспортной инфраструктуры.