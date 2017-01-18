Восток Мосула полностью очищен от "Исламского государства" - премьер Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Силы безопасности Ирака значительно продвинулись во втором по величине городе страны - Мосуле, который последние несколько лет находился под контролем "Исламского государства". Восток Мосула полностью очищен от джихадистов, сообщил премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По его словам, "от террористов очищены все восточные кварталы города".
"Страны мира находятся перед лицом угрозы терроризма. Силы безопасности Ирака воюют не с регулярной армией, а с террористами. Поэтому полная ликвидация террористов займет некоторое время", - отметил Х.аль-Абаде.
Премьер страны также коснулся темы выплаты денежного обеспечения курдским бойцам из северных районов Ирака (пешмерга).
"Силы пешмерга - часть оборонной системы Ирака. Они ежемесячно получают обеспечения, так же как и чиновники", - сказал Х.аль-Абаде.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от "ИГ". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.
Восточная часть Мосула включает 100, западная - 83 квартала.
Ранее пресс-секретарь американской военной миссии в Багдаде Джон Дорриан заявил, что наступление иракских войск на Мосул для освобождения города от "Исламского государства" продвигается быстрее, чем в начале операции.