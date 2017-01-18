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Схід Мосула повністю очищений від "Ісламської держави" - прем'єр Іраку

Схід Мосула повністю очищений від "Ісламської держави" - прем'єр Іраку

Київ • УНН

 • 8036 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Сили безпеки Іраку значно просунулися в другому за величиною місті країни - Мосулі, який останні кілька років перебував під контролем "Ісламської держави". Схід Мосула повністю очищений від джихадистів, повідомив прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді, передає УНН з посиланням на Anadolu.

З його слів, "від терористів очищені всі східні квартали міста".

"Країни світу перебувають перед лицем загрози тероризму. Сили безпеки Іраку воюють не з регулярною армією, а з терористами. Тому повна ліквідація терористів займе якийсь час", - зазначив Х.аль-Абаді.

Прем'єр країни також торкнувся теми виплати грошового забезпечення курдським бійцям з північних районів Іраку (пешмерга).

"Сили пешмерга - частина оборонної системи Іраку. Вони щомісяця отримують забезпечення, так само як і чиновники", - сказав Х.аль-Абаді.

У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "ІД". Місто знаходиться під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.

Східна частина Мосула включає 100, західна - 83 квартали.

Раніше про прес-секретар американської військової місії в Багдаді Джон Дорріан заявив, що наступ іракських військ на Мосул для звільнення міста від "Ісламської держави" просувається швидше, ніж на початку операції.

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