Схід Мосула повністю очищений від "Ісламської держави" - прем'єр Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сили безпеки Іраку значно просунулися в другому за величиною місті країни - Мосулі, який останні кілька років перебував під контролем "Ісламської держави". Схід Мосула повністю очищений від джихадистів, повідомив прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді, передає УНН з посиланням на Anadolu.
З його слів, "від терористів очищені всі східні квартали міста".
"Країни світу перебувають перед лицем загрози тероризму. Сили безпеки Іраку воюють не з регулярною армією, а з терористами. Тому повна ліквідація терористів займе якийсь час", - зазначив Х.аль-Абаді.
Прем'єр країни також торкнувся теми виплати грошового забезпечення курдським бійцям з північних районів Іраку (пешмерга).
"Сили пешмерга - частина оборонної системи Іраку. Вони щомісяця отримують забезпечення, так само як і чиновники", - сказав Х.аль-Абаді.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "ІД". Місто знаходиться під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.
Східна частина Мосула включає 100, західна - 83 квартали.
Раніше про прес-секретар американської військової місії в Багдаді Джон Дорріан заявив, що наступ іракських військ на Мосул для звільнення міста від "Ісламської держави" просувається швидше, ніж на початку операції.