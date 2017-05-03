Схему контрабанды на неподконтрольную Украине территорию разоблачили в Харьковской области

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в конце апреля этого года в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, оперативниками Госпогранслужбы был обнаружен грузовой автомобиль, который осуществлял перевозку партии электрооборудования на Кипр транзитом через территорию РФ. Во время фильтрационных мероприятий с водителем автомобиля, жителем Донецкой области 1987 г. р., выяснилось, что обнаруженный грузовой автомобиль осуществлял незаконную перевозку груза к временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По результатам дальнейших мероприятий было установлено украинское предприятие, которое, согласно товаро-сопроводительных документов, поставляло товары собственного производства на Кипр транзитом через территорию РФ. После пересечения государственной границы Украины, на территории России происходила замена пакета документов, согласно которым машины с грузом направлялись по территории России через закрытые пункты пропуска на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей.

По данному факту ГФС в Харьковской области начато уголовное производство, а автомобиль и груз, в соответствии с решением суда, были изъяты в установленном порядке. Общая сумма изъятых товаров составила около 5 млн грн.

Впоследствии в рамках уголовного производства, в г. Днепр по адресу нахождения предприятия правоохранители провели обыски. В результате была изъята документация, свидетельствующая об отправке товаров, печати и устройство для пломбирования.

Как сообщал УНН 28 апреля, таможеннику, который способствовал контрабанде, избрана мера пресечения.