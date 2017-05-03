Схему контрабанди на непідконтрольну Україні територію викрили на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Прикордонники спільно з працівниками Державної фіскальної служби (ДФС) та прокуратури викрили масштабну схему незаконного постачання товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей транзитом через Росію. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"У ході проведення оперативно-розшукових заходів наприкінці квітня цього року в пункті пропуску “Гоптівка”, що на Харківщині, оперативними співробітниками Держприкордонслужби був виявлений вантажний автомобіль, який здійснював перевезення партії електрообладнання до Кіпру транзитом через територію РФ. Під час фільтраційних заходів з водієм авта, мешканцем Донеччини 1987 р. н., з’ясувалося, що виявлений вантажний автомобіль здійснював незаконне перевезення вантажу до тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
За результатами подальших заходів було встановлено українське підприємство, яке, відповідно до товаро-супровідних документів, постачало товари власного виробництва до Кіпру транзитом через територію РФ. Натомість, після перетину державного кордону України, на території Росії відбувалась заміна пакету документів, згідно з якими, машини з вантажем прямували територією Росії через закриті пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну українській владі територію в Донецькій та Луганській областях.
За вказаним фактом ДФС в Харківській області розпочато кримінальне провадження, а автомобіль та вантаж відповідно до рішення суду були вилучені встановленим порядком. Загальна сума вилучених товарів склала близько 5 млн грн.
Згодом в рамках кримінального провадження, в м. Дніпро, за адресою розташування підприємства правоохоронці провели обшуки. За його результатами було вилучено документацію, яка свідчила про відправку товарів, печатки та пристрій для пломбування.
Як повідомляв УНН 28 квітня, митнику, що сприяв контрабанді, обрали запобіжний захід.