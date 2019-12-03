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Скандальный законопроект о приватизации "Укрспирта" включили в повестку дня

Скандальный законопроект о приватизации "Укрспирта" включили в повестку дня

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Законопроект №2300 авторства Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли и приватизации ГП "Укрспирт" включен в сегодняшнюю повестку дня работы парламента, передает УНН со ссылкой на сведения на сайте Рады.

Проект ЗУ № 2300 вчера рассмотрел экономический комитет ВР, внеся в него ряд поправок.

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Так, документ дополнили разрешением на импорт спирта (специально уполномоченными КМУ предприятиями), запретом на строительство новых спиртовых заводов до июля 2021 года, нормой о круглосуточном видеонаблюдении на спиртовых предприятиях и тому подобное.

Эксперты настаивают на том, что инициатива Зеленского все же лоббирует не интересы государства, а преследует цели крупных водочных компаний.

ГП "Укрспирт" законопроект просто "убивает", говорят в Украинском институте будущего, прогнозируя массовую безработицу работникам спиртовой отрасли.

В ОП же надеются с помощью принятия законопроекта побороть теневой рынок спирта и заработать на приватизации "Укрспирта" около 5-6 млрд грн.

Но главная проблема "спиртовой реформы" - это спешка, с которой "слуги народа" подошли к этому вопросу, говорят нардепы. Не разработали этапности процессов приватизации, не подготовили финансовых расчетов возможных последствий, говорит депутат Кубив о документе.

К указанному проекту ЗУ и действительно отсутствуют финансово-экономические обоснования, что признали даже в Офисе Президента.

Также нет выводов финансового и аграрного комитетов ВР. В бюджетном комитете, между тем, заявили, что в проект ЗУ №2300 последние 10 поправок вообще были внесены в нарушение регламентного законодательства.

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