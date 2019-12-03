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Скандальний законопроект про приватизацію "Укрспирту" включили до порядку денного

Скандальний законопроект про приватизацію "Укрспирту" включили до порядку денного

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Законопроект №2300 авторства Президента Володимира Зеленського про демонополізацію спиртової галузі та приватизацію ДП "Укрспирт" включено до сьогоднішнього порядку денного роботи парламенту, передає УНН з посиланням на відомості на сайті Ради. 

Проект ЗУ № 2300 учора розглянув економічний комітет ВР, внісши до нього низку поправок

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Так, документ доповнили дозволом на імпорт спирту (спеціально уповноваженими КМУ підприємствами), забороною на будівництво нових спиртових заводів до липня 2021 року, нормою про цілодобовий відеонагляд на спиртових підприємствах, тощо.

Експерти наполягають на тому, що ініціатива Зеленського все ж лобіює не інтереси держави, а переслідує цілі великих горілчаних компаній.

ДП "Укрспирт" законопроект просто “вбиває”, кажуть в Українському інституті майбутнього, прогнозуючи масове безробіття працівникам спиртової галузі.

В ОП ж сподіваються за допомогою ухвалення законопроекту побороти тіньовий ринок спирту та заробити на приватизації "Укрспирту" близько 5-6 млрд грн.

Та головна проблема "спиртової реформи" – це поспіх, з яким “слуги народу” підійшли до цього питання, кажуть нардепи. Не розробили етапності процесів приватизації, не підготували фінансових розрахунків можливих наслідків, каже депутат Кубів про документ. 

До вказаного проекту ЗУ і дійсно відсутні фінансово-економічні обгрунтування, що визнали навіть в Офісі Президента.

Також немає висновків фінансового та аграрного комітетів ВР. У бюджетному комітеті, тим часом, заявили, що до проекту ЗУ №2300 останні 10 правок взагалі були внесені у порушення регламентного законодавства.

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