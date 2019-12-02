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З обмеженим імпортом і тільки на держзаводах: як в Україні будуть виробляти спирт

Київ • УНН

 • 12823 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні, 2 грудня, депутати комітету ВР з питань економічного розвитку узгодили до другого читання текст президентського законопроекту про демонополізацію спиртової галузі (№ 2300). Про це у коментарі УНН розповів член комітету ВР з питань економічного розвитку, народний депутат Дмитро Кисилевський.

Документ відтепер, серед іншого, передбачає дозвіл на імпорт спирту виключно державними підприємствами до 2024 року. Сам дозвіл надаватиме КМУ.

“В разі, якщо Україна має достатні потужності для забезпечення внутрішнього ринку спиртом і якщо цих потужностей вистачає для того, щоб експортувати... І якщо ми хочемо залучити інвестиції в цю галузь, то нам потрібно дати інвесторам умови для того, щоб вони могли працювати. Імпорт в такому разі небезпечний. Якщо раптом в сусідніх країнах побудовані заводи, які мають або якусь державну підтримку або ще щось, і вони здатні демпінгувати на нашому ринку та погіршувати умови роботи наших інвесторів. Це буде погіршувати умови для тих інвесторів, яких ми хочемо залучити в Україну. Тому тимчасове обмеження імпорту спирту або заборона його — будь-які обмеження — вони будуть сприяти тому, що будь-який інвестор прийде в Україну і буде сприяти тому, що Україна буде нарощувати експорт спирту”, — пояснив він.

Разом з тим, ексдепутат Ігор Луценко ентузіазму чинних політиків щодо вказаної норми не поділяє. Каже, що спецдозволи КМУ на імпорт, навіть, за умови, що їх отримуватимуть тільки державні підприємства, будуть видаватися через корупційну складову.

“Оскільки український спирт (а особливо — зі державних спиртзаводів, застарілих морально і фізично) коштує дорожче, ніж імпортний, то імпорт домінуватиме на ринку. А от за законопроектом, саме чиновники Кабміну, причому зовсім у непрозорий спосіб (адже відсутні будь-які критерії), будуть визначати, хто буде контролювати потік імпортного спирту. Таким чином, колективи бандитів, котрі раніше займалися нелегальним збутом вітчизняного спирту, просто пересядуть на спирт з-за кордону. Або навіть не пересядуть, а просто поміняють вивіски”, — пояснює він.

Також, законопроект № 2300, як розповів Кисилевський, відтепер передбачає встановлення мораторію на будівництво нових заводів із виробництва спирту до 1 липня 2021 року.

“Проміжок до 1 липня 2021 року встановлюється для того, щоб державні заводи не зникли, а працювали. Щоб вони отримали власників, які експлуатуватимуть ці держзаводи. Бо якщо ми приберемо цю норму і дозволимо вже завтра будувати нові заводи — державні ніхто не купить. Тобто, цей законопроект пропонує провести приватизацію ДП „Укрспирт“ одночасно із демонополізацією спиртової галузі”, — пояснив він.

Експерти, натомість, говорять про те, що так званим потенційним інвесторам й не треба нічого будувати. Вони й так вже мають потрібні потужності для виробництва спирту і прагнуть лише отримати ліцензії. Мова, звичайно, що про вітчизняних алкогольних гігантів, які можуть стати основними вигодонабувачами президентської “спиртової” реформи, каже Владислав Дзівідзінський.

Нагадаємо, що у доопрацьованому проекті ЗУ № 2300 заявилися норми: про обов’язковість цілодобового відеонагляду за виробництвом спирту, про обовязковіть збереження мінімум 70% робочих місць на приватизованих підприємствах “Укрспирту”, а також про заборону виробляти алкоголь з іноземного спирту до 2024 року.

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