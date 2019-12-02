С ограниченным импортом и только на госзаводах: как в Украине будут производить спирт

Документ теперь, среди прочего, предусматривает разрешение на импорт спирта исключительно государственными предприятиями до 2024 года. Само разрешение будет предоставлять КМУ.

“В случае, если Украина имеет достаточные мощности для обеспечения внутреннего рынка спиртом и если этих мощностей хватает для того, чтобы экспортировать... И если мы хотим привлечь инвестиции в эту отрасль, то нам нужно дать инвесторам условия для того, чтобы они могли работать. Импорт в таком случае опасен. Если вдруг в соседних странах построены заводы, которые имеют или какую-то государственную поддержку или еще что-то, и они способны демпинговать на нашем рынке и ухудшать условия работы наших инвесторов. Это будет ухудшать условия для тех инвесторов, которых мы хотим привлечь в Украину. Поэтому временное ограничение импорта спирта или запрет его — любые ограничения — они будут способствовать тому, что любой инвестор придет в Украину и будет способствовать тому, что Украина будет наращивать экспорт спирта”, — пояснил он.

Вместе с тем, экс-депутат Игорь Луценко энтузиазма действующих политиков по указанной норме не разделяет. Говорит, что спецразрешения КМУ на импорт даже при условии, что их будут получать только государственные предприятия, будут выдаваться через коррупционную составляющую.

“Поскольку украинский спирт (особенно — с государственных спиртзаводов, устаревших морально и физически) стоит дороже, чем импортный, то импорт будет доминировать на рынке. А вот по законопроекту, именно чиновники Кабмина, причем совершенно непрозрачным способом (ведь отсутствуют какие-либо критерии), будут определять, кто будет контролировать поток импортного спирта. Таким образом, коллективы бандитов, которые ранее занимались нелегальным сбытом отечественного спирта, просто пересядут на спирт из-за рубежа. Или даже не пересядут, а просто поменяют вывески”, — объясняет он.

Также, законопроект № 2300, как рассказал Кисилевский, отныне предусматривает установление моратория на строительство новых заводов по производству спирта до 1 июля 2021 года.

“Промежуток к 1 июля 2021 года устанавливается для того, чтобы государственные заводы не исчезли, а работали. Чтобы они получили владельцев, которые будут эксплуатировать эти госзаводы. Если мы уберем эту норму и позволим уже завтра строить новые заводы — государственные никто не купит. То есть, этот законопроект предлагает провести приватизацию ГП „Укрспирт“ одновременно с демонополизацией спиртовой отрасли”, — пояснил он.

Эксперты, зато говорят о том, что так называемым потенциальным инвесторам и не надо ничего строить. Они и так уже имеют необходимые мощности для производства спирта и стремятся лишь получить лицензии. Речь, конечно, что об отечественных алкогольных гигантах, которые могут стать основными выгодоприобретателями президентской “спиртовой” реформы, говорит Владислав Дзивидзинский.

Напомним, что в доработанном проекте Закона Украины № 2300 заявились нормы: об обязательности круглосуточного видеонаблюдения за производством спирта, об обязательном сохранения минимум 70% рабочих мест на приватизированных предприятиях “Укрспирта”, а также о запрете производить алкоголь с иностранного спирта до 2024 года.