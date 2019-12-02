С ограниченным импортом и только на госзаводах: как в Украине будут производить спирт

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43418 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108830 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100736 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108001 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118548 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147744 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148284 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140392 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186474 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 126422 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 114840 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111234 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 30900 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 71080 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111234 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 126422 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 186474 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 167405 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 193213 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111093 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123471 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126061 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130683 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126957 просмотра
Актуальное
С ограниченным импортом и только на госзаводах: как в Украине будут производить спирт

С ограниченным импортом и только на госзаводах: как в Украине будут производить спирт

Киев  •  УНН

 • 12823 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня, 2 декабря, депутаты комитета ВР по вопросам экономического развития согласовали ко второму чтению текст президентского законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли (№ 2300). Об этом в комментарии УНН рассказал член комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Документ теперь, среди прочего, предусматривает разрешение на импорт спирта исключительно государственными предприятиями до 2024 года. Само разрешение будет предоставлять КМУ.

“В случае, если Украина имеет достаточные мощности для обеспечения внутреннего рынка спиртом и если этих мощностей хватает для того, чтобы экспортировать... И если мы хотим привлечь инвестиции в эту отрасль, то нам нужно дать инвесторам условия для того, чтобы они могли работать. Импорт в таком случае опасен. Если вдруг в соседних странах построены заводы, которые имеют или какую-то государственную поддержку или еще что-то, и они способны демпинговать на нашем рынке и ухудшать условия работы наших инвесторов. Это будет ухудшать условия для тех инвесторов, которых мы хотим привлечь в Украину. Поэтому временное ограничение импорта спирта или запрет его — любые ограничения — они будут способствовать тому, что любой инвестор придет в Украину и будет способствовать тому, что Украина будет наращивать экспорт спирта”, — пояснил он.

Вместе с тем, экс-депутат Игорь Луценко энтузиазма действующих политиков по указанной норме не разделяет. Говорит, что спецразрешения КМУ на импорт даже при условии, что их будут получать только государственные предприятия, будут выдаваться через коррупционную составляющую.

“Поскольку украинский спирт (особенно — с государственных спиртзаводов, устаревших морально и физически) стоит дороже, чем импортный, то импорт будет доминировать на рынке. А вот по законопроекту, именно чиновники Кабмина, причем совершенно непрозрачным способом (ведь отсутствуют какие-либо критерии), будут определять, кто будет контролировать поток импортного спирта. Таким образом, коллективы бандитов, которые ранее занимались нелегальным сбытом отечественного спирта, просто пересядут на спирт из-за рубежа. Или даже не пересядут, а просто поменяют вывески”, — объясняет он.

Также, законопроект № 2300, как рассказал Кисилевский, отныне предусматривает установление моратория на строительство новых заводов по производству спирта до 1 июля 2021 года.

“Промежуток к 1 июля 2021 года устанавливается для того, чтобы государственные заводы не исчезли, а работали. Чтобы они получили владельцев, которые будут эксплуатировать эти госзаводы. Если мы уберем эту норму и позволим уже завтра строить новые заводы — государственные никто не купит. То есть, этот законопроект предлагает провести приватизацию ГП „Укрспирт“ одновременно с демонополизацией спиртовой отрасли”, — пояснил он.

Эксперты, зато говорят о том, что так называемым потенциальным инвесторам и не надо ничего строить. Они и так уже имеют необходимые мощности для производства спирта и стремятся лишь получить лицензии. Речь, конечно, что об отечественных алкогольных гигантах, которые могут стать основными выгодоприобретателями президентской “спиртовой” реформы, говорит Владислав Дзивидзинский.

Напомним, что в доработанном проекте Закона Украины № 2300 заявились нормы: об обязательности круглосуточного видеонаблюдения за производством спирта, об обязательном сохранения минимум 70% рабочих мест на приватизированных предприятиях “Укрспирта”, а также о запрете производить алкоголь с иностранного спирта до 2024 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы