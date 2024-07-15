Первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву приглашали пройти полиграф в бюро, однако он решил пройти его в другом месте. Об этом сообщил директор антикоррупционного бюро Семен Кривонос на выездном заседании комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, пишет УНН.

Детали

Углава фигурирует в одном из служебных расследований относительно вероятной утечки информации из НАБУ. Директор бюро отстранил его от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

На заседании комитета Кривонос сообщил, что из-за вероятного слива информации проводят несколько служебных расследований и одно из них вскоре завершится.

Пока что Углава не проходил полиграф в НАБУ, но прошел его вне бюро. Его результаты он опубликовал на своей фб-странице. По результатам этого полиграфического исследования Углава якобы не причастен к сливам из НАБУ.

Добавим

Детективы НАБУ не впервые манипулируют экспертизами, поэтому и ситуация с Углавой - не исключение. Например, экспертизы по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же недавно НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.