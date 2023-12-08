Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
Киев • УНН
При Арсене Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы, указывает бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
На ГП "Медицинские закупки", во времена руководства предприятием Арсеном Жумадиловым, были четко отлажены все механизмы работы. Но на новой должности руководителя "Государственного оператора тыла" ему придется работать в синергии с правительством. Такое мнение в комментарии УНН высказала бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Профессиональные характеристики не буду оценивать, думаю, что в украинском социуме от таких вещей нужно постепенно отходить. Но давайте в целом: государственные органы в нашей стране - это сплошной единый организм. И успешность работы ГП "Медицинские закупки" заключалась в том числе в том, что они координировались с министерством, и у министерства была синергия с их целями, действиями. Это действительно так. То есть когда есть взаимопонимание различных структур, подчиненных между собой, взаимопонимание этих структур с правительством, а в правительстве так же есть понимание целесообразности тех или иных изменений - а у нас было понимание с ГП, с Минфином, о введении новых подходов к расходам денег через ГП, - то это все сочетание ключевых игроков в одном направлении, в части понимания общих целей и задач, и подходов, собственно, к их реализации, и привело к успешности
Она добавила, что при руководстве Жумадилова в "Медицинских закупках" были налажены процессы.
"В ГП "Медицинские закупки" при его руководстве были достаточно четко отработаны все механизмы работы", - добавила Скалецкая.
В то же время она отметила, что работа была успешной, потому что все процессы происходили во взаимодействии между представителями различных органов власти и структур.
"Да, ему (Жумадилову - ред.) точно удалось (построить работу "Медицинских закупок" должным образом - ред.). Но в зависимости от взаимодействия его с министерством, профильными замами, соответствующими подразделениями в самом министерстве. Также важный вопрос, есть ли взаимодействие с Минфином и КМУ. Потому что в нашем правительстве, повторюсь, это взаимодействие было, оно было настроено максимально действенно и эффективно. У нас была командная игра. (...) Если в этом агентстве перед ним стоит задача проводить максимально прозрачно и эффективно закупку за государственные средства для министерства соответствующего - то ему это точно удастся. Потому что ему знакома эта процедура и этот подход, и он себя в нем уже показал как эффективный руководитель. Но знать процесс и организовать эти процедуры будет недостаточно, потому что многие решения ему надо будет сопровождать решениями Кабмина, решениями внутренними. Поэтому важна их синергия, чтобы запустить этот механизм", - считает Скалецкая.
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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
При Арсене Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы, указывает бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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