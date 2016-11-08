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15 марта, 19:03 • 113145 просмотра

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15 марта, 13:44 • 160604 просмотра

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СК РФ заявил о заочном предъявлении обвинения двум командирам ВСУ

СК РФ заявил о заочном предъявлении обвинения двум командирам ВСУ

Киев • УНН

 • 11136 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение якобы двум командирам подразделений украинской армии по подозрению в "организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Как отмечается, российские следователи в ходе расследования якобы установили причастность "командира 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича" и "командира 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Михаила Прокопива" к обстрелам на Донбассе.

"Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.1 ст.356 УК РФ" , - говорится в сообщении.

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