СК РФ заявил о заочном предъявлении обвинения двум командирам ВСУ

Как отмечается, российские следователи в ходе расследования якобы установили причастность "командира 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича" и "командира 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Михаила Прокопива" к обстрелам на Донбассе.

"Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.1 ст.356 УК РФ" , - говорится в сообщении.