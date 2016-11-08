СК РФ заявив про заочне висунення обвинувачення двом командирам ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Слідчий комітет РФ заочно висунув обвинувачення нібито двом командирам підрозділів української армії за підозрою в "організації застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації", передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.
Як зазначається, російські слідчі під час розслідування нібито встановили причетність "командира 10-ої окремої гірничо-штурмової бригади Збройних сил України підполковника Василя Зубанича" і "командира 1-го батальйону 14-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України підполковника Михайла Прокопіва" до обстрілів на Донбасі.
"Зібрані докази дозволили заочно пред'явити Зубаничу і Прокопіву обвинувачення в організації застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації, тобто в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.33, ч.1 ст.356 КК РФ", - йдеться у повідомленні.
Раніше у СК РФ заявили, що у Росії порушено справи проти командирів із ЗСУ.