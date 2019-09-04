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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105247 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 118648 просмотра

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6 марта, 17:07 • 110286 просмотра

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6 марта, 14:10 • 116597 просмотра

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СК РФ заочно обвинил украинца в нападении на посольство России в Киеве

СК РФ заочно обвинил украинца в нападении на посольство России в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение гражданину Украины “в нападении на посольство РФ в Киеве” в марте 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

“Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых Кошовенко совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства”, — указано в сообщении.

Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (“Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой”).

Расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК.

В СК РФ также решили, заявить, что “украинская сторона такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений квалифицирует как хулиганство, что дает основания Следственному комитету Российской Федерации использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений в Украине”.

Как писал УНН СК РФ заявляет, что установил “причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ”.

Украинские Национальные Новости

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