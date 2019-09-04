СК РФ заочно звинуватив українця в нападі на посольство Росії в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Слідчий комітет РФ пред’явив заочне звинувачення громадянину України “в нападі на посольство РФ в Києві” в березні 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СК РФ.
“Російським слідством отримано беззаперечні докази того, що 6 березня 2016 року громадянин України Володимир Кошовенко взяв активну участь у заворушеннях, що проходили в Києві, в ході яких Кошовенко спільно з іншими учасниками заворушень напав на будівлю російського посольства”, — вказано у повідомленні.
Кошовенка заочно пред’явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (“Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом”).
Розслідуванням займається управління з розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, Головного слідчого управління СК.
У СК РФ також вирішили, заявити, що “українська сторона такі явно сплановані дії проти російських дипломатичних установ кваліфікує як хуліганство, що дає підстави Слідчому комітету Російської Федерації використовувати надані міжнародним правом і національним законодавством заходи для захисту своїх громадян і закордонних установ в Україні”.
Як писав УНН, СК РФ заявляє, що встановив “причетність українського військовослужбовця до обстрілу співробітників ОБСЄ”.