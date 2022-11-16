После новых ударов ситуация с энергоснабжением в Киеве сложная – Кличко

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"Ситуация с энергоснабжением в столице, как и во многих регионах страны, – сложная. Сеть электроснабжения Киева соединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. Сейчас систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной", – сообщил Кличко.

Детали

Мэр объяснил, что в Киеве ввели почасовые и аварийные отключения света для того, чтобы сохранить управляемость энергосистемы.

В то же время проблем с теплоснабжением в столице нет, а объекты критической инфраструктуры города обеспечены генераторами и горючим на случай отключений, добавил Кличко.

Напомним

15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, были повреждены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.

16 ноября Укрэнерго ввело в Украине экстренные и плановые отключения электроэнергии.