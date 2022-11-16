Після нових ударів ситуація з енергопостачанням у Києві складна – Кличко

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"Ситуація з енергопостачанням в столиці, як і в багатьох регіонах країни, – складна. Мережа електропостачання Києва об’єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог поцілив у багато об’єктів в Україні. Саме з цим були пов’язані масові відключення світла. Наразі систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом енергії залишається складною", – повідомив Кличко.

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Мер пояснив, що у Києві ввели погодинні та аварійні відключення світла для того, щоб зберегти керованість енергосистеми.

Водночас проблем з теплопостачанням у столиці немає, а об’єкти критичної інфраструктури міста забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень, додав Кличко.

Нагадаємо

15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.

16 листопада Укренерго ввело в Україні екстрені та планові відключення електроенергії.