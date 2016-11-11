Ситуация в зоне АТО продолжает ухудшаться - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вдоль линии соприкосновения на Донбассе наблюдается ухудшение ситуации. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"В целом СММ зафиксировала более 1400 взрывов во вторник. Ситуация продолжает ухудшаться вдоль линии соприкосновения в течение остальных дней этой недели. В общем в среду мы зафиксировали более 2 тысяч взрывов. На какой бы район вдоль линии соприкосновения мы бы не взглянули — тенденция будет негативной", — сказал он.
Как сообщал УНН, по данным СММ ОБСЕ, всего за неделю миссия в зоне АТО зафиксировала 7 тысяч нарушений режима тишины.