Ситуация в зоне АТО продолжает ухудшаться - ОБСЕ

"В целом СММ зафиксировала более 1400 взрывов во вторник. Ситуация продолжает ухудшаться вдоль линии соприкосновения в течение остальных дней этой недели. В общем в среду мы зафиксировали более 2 тысяч взрывов. На какой бы район вдоль линии соприкосновения мы бы не взглянули — тенденция будет негативной", — сказал он.

Как сообщал УНН, по данным СММ ОБСЕ, всего за неделю миссия в зоне АТО зафиксировала 7 тысяч нарушений режима тишины.