Ситуація в зоні АТО продовжує погіршуватися – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уздовж лінії зіткнення на Донбасі спостерігається погіршення ситуації. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Загалом СММ зафіксувала більше 1400 вибухів у вівторок. Ситуація продовжує погіршуватися вздовж лінії зіткнення впродовж решти днів цього тижня. Загалом у середу ми зафіксували понад 2 тисячі вибухів. На який би район вздовж лінії зіткнення ми б не поглянули — тенденція буде негативною”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ, усього за минулий тиждень СММ ОБСЄ в зоні АТО зафіксували 7 тисяч порушень режиму тиші.