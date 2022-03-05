Ситуация в Украине стабильно тяжелая, но именно стабильность ломает планы врага каждый день - Монастырский

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"Ситуация в Украине стабильно тяжелая. Я сделаю акцент на слове "стабильно". Стабильность - это то, что ломает планы врага каждый день, стабильность это то, что дает надежду на то, что завтра мы сможем не только отразить все атаки, но и перейти в наступление. Такие примеры уже есть, наши ВСУ это активно показывают ежедневно", - сказал министр.

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Монастырский также обратил внимание, что идет десятый день противостояния, десятый день ужасной войны.

"Но мы добавляем новых фактов патриотизма. Я вспоминаю Херсон сегодня, Запорожье, Мелитополь, Бердянск, где тысячи людей вышли с тем, чтобы противостоять оккупационной власти и поддержать Украину. Это такой пример, который трудно понимать россиянам. Почему выходят эти люди? Что они делают под дулами автоматов, под угрозой смерти? Они выходят противостоять врагу. Показывать, что мы едины, что мы непобедимы", - резюмировал министр.

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