Ситуація в Україна стабільно важка, але саме стабільність ламає плани ворога щодня - Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ситуація в Україні стабільно важка. Я зроблю акцент на слові "стабільно". Стабільність - це те, що ламає плани ворога щодня. На цьому під час телемарафону наголосив глава МВС Денис Монастирський, передає УНН.
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"Ситуація в Україні стабільно важка. Я зроблю акцент на слові "стабільно". Стабільність - це те, що ламає плани ворога щодня, стабільність це те, що дає надію на те, що завтра ми зможемо не тільки відбити всі атаки, а й перейти у наступ. Такі приклади вже, наші ЗСУ це активно показують щодня", - сказав міністр.
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Монастирський також звернув увагу, що йде десятий день протистояння, десятий день жахливої війни.
"Але ми додаємо нових фактів патріотизму. Я згадую Херсон сьогодні, Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, де тисячі людей вийшли з тим, щоб протистояти окупаційній владі і підтримати Україну. Це такий приклад, який важко розуміти росіянам. Чому виходять ці люди? Що вони роблять під дулами автоматів, під загрозою смерті? Вони виходять протистояти ворогу. Показувати, що ми єдині, що ми непереможні", - резюмував міністр.
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