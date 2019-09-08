Ситуация в ООС: зафиксировано 6 вражеских обстрелов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110288 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116599 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123062 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149802 просмотра

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. С начала этих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в течение дня враг обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенных Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а именно вблизи Гранитного из направления Старомарьевки - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки из направления Старомихайловки - из автоматического гранатомета; около Верхнеторецкого из направления Пантелеймоновки - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

А также противник вел обстрел дважды неподалеку Николаевки из направлений Стилы и Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Авдеевки из направления Минерального - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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