Ситуация в ООС: зафиксировано 6 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. С начала этих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так, в течение дня враг обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенных Минскими соглашениями оружия.
Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а именно вблизи Гранитного из направления Старомарьевки - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки из направления Старомихайловки - из автоматического гранатомета; около Верхнеторецкого из направления Пантелеймоновки - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
А также противник вел обстрел дважды неподалеку Николаевки из направлений Стилы и Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Авдеевки из направления Минерального - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.